Germania, doppio trattamento per vaccinati e non vaccinati? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È destinata a creare scalpore la proposta lanciata dal ministro degli esteri tedesco Heiko Mass relativa alla possibilità che in futuro vaccinati e non vaccinati possano ricevere un trattamento differente da parte dello Stato. L’idea, al momento non ancora nei piani ufficiali di Berlino ma possibile soluzione al vaglio della gerenza del Paese per procedere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È destinata a creare scalpore la proposta lanciata dal ministro degli esteri tedesco Heiko Mass relativa alla possibilità che in futuroe nonpossano ricevere undifferente da parte dello Stato. L’idea, al momento non ancora nei piani ufficiali di Berlino ma possibile soluzione al vaglio della gerenza del Paese per procedere InsideOver.

Silvestro52 : RT @alebarbano: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”, dice Conte in Senato. Falso! In assoluto e in rapporto… - LifeJoining : RT @alebarbano: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”, dice Conte in Senato. Falso! In assoluto e in rapporto… - 57Davide : RT @alebarbano: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”, dice Conte in Senato. Falso! In assoluto e in rapporto… - DoguiJ : RT @alebarbano: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”, dice Conte in Senato. Falso! In assoluto e in rapporto… - Rosaria94182979 : RT @alebarbano: “Più morti di Covid? Da settembre a oggi gli stessi della Germania”, dice Conte in Senato. Falso! In assoluto e in rapporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania doppio Coronavirus oggi. Vaccini, Arcuri valuta esposto contro Pfizer. Ue ai paesi membri: estendere aiuti ... Il Sole 24 ORE Lazio choc, l'emergenza è doppia: Luis Alberto si opera, Luiz Felipe stagione finita

Un macigno e una tegola: dramma Luiz Felipe, Luis Alberto operato d’urgenza. Il responso del consulto per il brasiliano in Germania è stagione praticamente finita: 2-3 mesi di stop, è necessaria ...

Germania, lockdown fino al 14 febbraio. In Gran Bretagna 1.610 morti in 24 ore

La Germania resta in lockdown. La cancelliera tedesca Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Laender hanno raggiunto l’accordo per prorogare fino al 14 febbraio la “stretta” nazionale. Lo riportano ...

Un macigno e una tegola: dramma Luiz Felipe, Luis Alberto operato d’urgenza. Il responso del consulto per il brasiliano in Germania è stagione praticamente finita: 2-3 mesi di stop, è necessaria ...La Germania resta in lockdown. La cancelliera tedesca Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Laender hanno raggiunto l’accordo per prorogare fino al 14 febbraio la “stretta” nazionale. Lo riportano ...