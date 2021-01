Taurisano: funerale via web, sul manifesto i dati di accesso alla diretta Niente visite a casa del defunto (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: funerale sulla piattaforma Zoom a Taurisano (Lecce). Lo ha stabilito la famiglia del defunto per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio legato al Covid-19. Niente visite in casa, né parenti e amici in chiesa: una scelta di assoluto buon senso che scongiura ogni potenziale pericolo di contagio. «I famigliari ci tengono a precisare che non si accettano visite a casa da parte di nessuno neanche dei parenti stretti. Il funerale verrà svolto tramite un’app di nome Zoom», recita il manifesto funebre, dove compaiono anche id e password per prendere parte alle esequie. L'articolo Taurisano: funerale via web, sul ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Francesco Santoro:sulla piattaforma Zoom a(Lecce). Lo ha stabilito la famiglia delper evitare di correre qualsiasi tipo di rischio legato al Covid-19.in, né parenti e amici in chiesa: una scelta di assoluto buon senso che scongiura ogni potenziale pericolo di contagio. «I famigliari ci tengono a precisare che non si accettanoda parte di nessuno neanche dei parenti stretti. Ilverrà svolto tramite un’app di nome Zoom», recita ilfunebre, dove compaiono anche id e password per prendere parte alle esequie. L'articolovia web, sul ...

