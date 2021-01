Supercoppa italiana: Juventus ancora favorita sul Napoli, ma di poco (Di martedì 19 gennaio 2021) Si può scommettere anche sul testa a testa, cioè su chi alzerà la Coppa, a prescindere che la gara finisca o no al 90'. La Juve comanda a 1,73, ma la differenza è davvero esigua: il successo del Napoli è a 1,99 Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Si può scommettere anche sul testa a testa, cioè su chi alzerà la Coppa, a prescindere che la gara finisca o no al 90'. La Juve comanda a 1,73, ma la differenza è davvero esigua: il successo delè a 1,99

juventusfc : La prima #Supercoppa Italiana la vincevamo proprio #OnThisDay, nel 1996! ???????? #FinoAllaFine ???? #ForzaJuve - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - FirenzePost : Supercoppa italiana: Juventus ancora favorita sul Napoli, ma di poco - zazoomblog : Juventus-Napoli Supercoppa Italiana in tv: orario d’inizio su che canale vederla - #Juventus-Napoli #Supercoppa… -