Monti convinto da Conte sull'Ue: 'Ho deciso di votare la fiducia' (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex premier Mario Monti ha annunciato che voterà la fiducia al premier Conte nelle votazioni di oggi al Senato. 'Ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto l'ancoraggio all'Europa', e altri ...

