“Il Covid l’ha portato via in soli 5 giorni”. Un dolore troppo forte per il famoso attore italiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Covid-19, terribile lutto per Salvatore Esposito: c’è l’annuncio da parte dell’attore di Gomorra con un post ricordo su Instagram. Purtroppo il coronavirus non fa sconti a nessuno. E’ stato definito il virus democratico perchè colpisce ogni classe sociale e ogni tipo di persona, dal Vip al comune cittadino. Le persone più anziane sono quelle più a rischio per la salute e l’altro numero delle vittime in Italia e nel mondo sta lì tristemente a ricordarcelo. Nelle ultime ore un grave lutto per il Covid ha colpito anche la famiglia di Salvatore Esposito, l’attore protagonista della serie Gomorra. (Continua..) A perdere la vita è stato il padre del cognato di “Genny Savastano”, Pietro Montagna. Dal racconto dell’attore su Instagram si intuisce come siano bastati cinque ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 gennaio 2021)-19, terribile lutto per Salvatore Esposito: c’è l’annuncio da parte dell’di Gomorra con un post ricordo su Instagram. Puril coronavirus non fa sconti a nessuno. E’ stato definito il virus democratico perchè colpisce ogni classe sociale e ogni tipo di persona, dal Vip al comune cittadino. Le persone più anziane sono quelle più a rischio per la salute e l’altro numero delle vittime in Italia e nel mondo sta lì tristemente a ricordarcelo. Nelle ultime ore un grave lutto per ilha colpito anche la famiglia di Salvatore Esposito, l’protagonista della serie Gomorra. (Continua..) A perdere la vita è stato il padre del cognato di “Genny Savastano”, Pietro Montagna. Dal racconto dell’su Instagram si intuisce come siano bastati cinque ...

fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - ZZiliani : GIUDICATE VOI. A giugno, alla ripresa della Serie A dopo il blocco per Covid, a più riprese la #Juventus non sottop… - PagellaPolitica : ??? #Renzi attacca #Conte dicendo che l'Italia ha tre record negativi, ma esagera un po'. Vediamo perché. 1. Come c… - paolaokaasan : RT @vicevongola: Una ex infermiera mi conferma che i casi COVID che ha seguito e hanno avuto esito letale erano tutti, senza eccezioni, vac… - ViMac76 : RT @Iperbole_: Ve la ricordate la prof trevigiana, poi licenziata, che si rifiutava di indossare mascherine in classe e negava il Covid? No… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’ha 'Proprietari positivi affidino temporaneamente i loro pet per proteggerli da esposizione prolungata a Covid' latinaoggi.eu