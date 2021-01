Traffico Roma del 18-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nella zona di Prima Porta rallentamenti per incidente in via Macherio altezza via Dalmine sulla tangenziale sud San Giovanni code a tratti da Corso Francia la Salaria e poi dalla Tiburtina sino alla rampa di ingresso per laL’Aquila e sulla tratto Urbano proprio dellaL’Aquila abbiamo rallentamenti e code in uscita dalla città da Viale Togliatti alla raccordo proprio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina la Casilina mentre in interna si rallenta a partire dalla Nomentana Sino all’uscita Casilina al Aurelio rallentamenti per incidente in via di Porta pertusa altezza via Aurelia nella zona di Ponte Mammolo di nuovo rallentamenti per incidente sulla Tiburtina all’altezza della stazione metro di Santa Maria del ...