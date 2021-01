Serena Rossi, dieta dimagrante poteva costarle cara: «La famiglia è stata la mia salvezza» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Qualche mese fa Serena Rossi, protagonista della serie “Mina Settembre”, in onda su Raiuno, ha parlato per la prima volta ad “Ok Salute e Benessere” di una dieta dimagrante, che poteva costarle molto cara. «Ho sempre saputo di voler fare l’attrice. Già a 16 anni ho iniziato con i primi provini, ed ero determinata a raggiungere i miei obbiettivi. Ero una ragazza normale, e questo ci tengo a sottolinearlo, formosa, ma sicuramente diversa rispetto alle mie colleghe, molto magre e longilinee. Per costituzione fisica sono predisposta a mettere su chili e inoltre sono sempre stata pigra, storcevo il naso all’idea di fare qualsiasi tipo di attività fisica», ha esordito la 35enne napoletana, non nascondendo quindi il peso della bellezza nel mondo dello ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Qualche mese fa, protagonista della serie “Mina Settembre”, in onda su Raiuno, ha parlato per la prima volta ad “Ok Salute e Benessere” di una, chemolto. «Ho sempre saputo di voler fare l’attrice. Già a 16 anni ho iniziato con i primi provini, ed ero determinata a raggiungere i miei obbiettivi. Ero una ragazza normale, e questo ci tengo a sottolinearlo, formosa, ma sicuramente diversa rispetto alle mie colleghe, molto magre e longilinee. Per costituzione fisica sono predisposta a mettere su chili e inoltre sono semprepigra, storcevo il naso all’idea di fare qualsiasi tipo di attività fisica», ha esordito la 35enne napoletana, non nascondendo quindi il peso della bellezza nel mondo dello ...

