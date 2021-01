Roma-Napoli, investita una persona sui binari: circolazione ferroviaria in tilt (Di lunedì 18 gennaio 2021) Treni in tilt sulla linea Roma-Napoli (via Formia). Una persona è stata investita da un treno in prossimità di Latina e dalle 10.45 di questa mattina il traffico ferroviario è sospeso. Sul posto le autorità competenti per svolgere tutti gli accertamenti del caso. E’ in corso, fa sapere Trenitalia, la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria: è stato anche richiesto il servizio sostitutivo con autobus. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Treni insulla linea(via Formia). Unaè statada un treno in prossimità di Latina e dalle 10.45 di questa mattina il traffico ferroviario è sospeso. Sul posto le autorità competenti per svolgere tutti gli accertamenti del caso. E’ in corso, fa sapere Trenitalia, la riprogrammazione dell’offerta: è stato anche richiesto il servizio sostitutivo con autobus. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Glongari : Non soltanto la #Roma pensa ad #Otavio in scadenza di contratto con il #Porto. Sono pronte ad entrare nella contesa… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - KaneACMilan : RT @Luca_Cilli: Grande interesse da parte dei club italiani (e non solo) per #Otavio. Sul classe '95 in scadenza con il #Porto ci sono #Mil… - Luca_Cilli : Grande interesse da parte dei club italiani (e non solo) per #Otavio. Sul classe '95 in scadenza con il #Porto ci s… - CorriereCitta : Roma-Napoli, investita una persona sui binari: circolazione ferroviaria in tilt -