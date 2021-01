Infermiera morta nel sonno | nessuna fonte sulla correlazione con il vaccino

Leggi su bufale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha colpito duramente l’opinione pubblica la storia di Elisabeth Durazzo, l’nela 39 anni nella sua abitazione a Piedimonte San Germano (Frosinone). La notizia è arrivata in primo luogo dalle fonti locali. Frosinone Today scrive che la giovane donna,presso lo Spaziani del capoluogo ciociaro, è stata ritrovata priva di vita la mattina del 13 gennaio 2021 dai suoi famigliari che hanno allertato il 118, ma ormai era troppo tardi. Elisabeth non soffriva di alcuna patologia, dichiara la stampa. I nostri contatti ci segnalano un post pubblicato da Verità e Libertà in cui gli admin danno per scontato che a cagionare la morte di Elisabeth Durazzo sia stato il. Giovane #sana, appena #vaccinata, #muore nel. Il 13 ...