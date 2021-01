I risultati delle gare di Serie A del pomeriggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Archiviata la sfida di pranzo tra Napoli e Fiorentina, terminata con un punteggio tennistico, la Serie A si è portata via anche le gare del primo pomeriggio. All’Ezio Scida il Crotone si è imposto con il risultato di 4-1, vincendo una delicatissima sfida salvezza. Ad aprire L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipi 36^ giornata Serie A, il riepilogo delle gare Giorgio Squinzi ci ha lasciato † Parma – Lazio probabili formazioni e info diretta Le statistiche del quinto turno di Serie A. I dettagli Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni di Roma-Parma, 8^ giornata di Serie A Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Archiviata la sfida di pranzo tra Napoli e Fiorentina, terminata con un punteggio tennistico, laA si è portata via anche ledel primo. All’Ezio Scida il Crotone si è imposto con il risultato di 4-1, vincendo una delicatissima sfida salvezza. Ad aprire L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipi 36^ giornataA, il riepilogoGiorgio Squinzi ci ha lasciato † Parma – Lazio probabili formazioni e info diretta Le statistiche del quinto turno diA. I dettagli Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornataA Probabili formazioni di Roma-Parma, 8^ giornata di

nigrizia : Oggi parliamo delle contestazione dei risultati delle elezioni generali in Uganda, delle proteste in corso in Tunis… - webmagazine24 : I risultati delle gare di Serie A del pomeriggio - EUwatchers : L'assenza di una strategia di uscita per la Brexit potrebbe portare a un no-deal Dopo i risultati delle elezioni st… - magicabionda : @SoloCristy Oggi abbiamo le vedove di sarri quelle di lui?????e pure quelle di max. Io non sono vedova di nessuno de… - qwerty39602114 : @Federico_Tonin @diabolicus23 @BluDiChina @azangrillo @GraziaArcazzo Se i rapporti variano nel tempo, ed è ovvio ch… -

Ultime Notizie dalla rete : risultati delle I risultati delle partite di NBA: esordio da record per James Harden con i Nets Sport Fanpage Una domenica Qualunque

Farmaci è il nuovo ep di Luca detto Qualunque. Un cantautore che riesce a mettere assieme tutti i colori del pop e l'apatia di certi fine settimana passati sul divano, a non capire più nemmeno chi sia ...

Regione – Drive-in di Roma, Nursing up Lazio: “Personale privo delle protezioni per il freddo”

La responsabile del sindacato degli infermieri, Laura Rita Santoro torna a scrivere ai vertici regionali. “Il personale sarebbe privo delle protezioni per il freddo” – così scrissi in regione Lazio ...

Farmaci è il nuovo ep di Luca detto Qualunque. Un cantautore che riesce a mettere assieme tutti i colori del pop e l'apatia di certi fine settimana passati sul divano, a non capire più nemmeno chi sia ...La responsabile del sindacato degli infermieri, Laura Rita Santoro torna a scrivere ai vertici regionali. “Il personale sarebbe privo delle protezioni per il freddo” – così scrissi in regione Lazio ...