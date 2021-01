Governo: Conte, 'fondamentale responsabilità anche da forze opposizione' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "E' stato fondamentale il senso di responsabilità manifestato anche dalle forze di opposizione, che pur nella chiara differenza, nella dialettica politica, differenti posizioni, hanno contributi, avete contribuito, ad affrontare alcuni passaggi critici". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera. "Bisogna darne pubblicamente atto, avete votato varie volte lo scostamento di Bilancio, avanzato proposte concrete, qualificanti, alcune convintamente accolte dalle forze di maggioranza. anche grazie a questo dialogo abbiamo potenziato, nella legge di Bilancio, il sosteno ai lavoratori autonomi, alle partite Iva", ha sottolineato il premier. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "E' statoil senso dimanifestatodalledi, che pur nella chiara differenza, nella dialettica politica, differenti posizioni, hanno contributi, avete contribuito, ad affrontare alcuni passaggi critici". Lo ha detto Giuseppealla Camera. "Bisogna darne pubblicamente atto, avete votato varie volte lo scostamento di Bilancio, avanzato proposte concrete, qualificanti, alcune convintamente accolte dalledi maggioranza.grazie a questo dialogo abbiamo potenziato, nella legge di Bilancio, il sosteno ai lavoratori autonomi, alle partite Iva", ha sottolineato il premier.

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - leone_monti : Finora #Conte ci sta presentando un bel programma per un governo di centro destra, certo è esemplificativo di quant… - bonimansi : RT @MediasetTgcom24: +++ Conte: 'Si volta pagina, il Paese merita un esecutivo coeso' #camera #18gennaio #Governo -