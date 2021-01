Giuseppe Conte ha solo 316 voti alla Camera

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La maggioranza orfana di Iv, è alle prese con gli ultimiggi febbrili. E i numeri, sulla carta, non fanno prevedere la maggioranza assoluta maquella relativa in entrambi i rami del Parlamento, anche se a Montecitorio quota 316 non si toccherebbe - salvo sorprese - per 2 o al massimo 1voto. In base agli ultimi calcoli, infatti, e salvo assenze al momento non previste, i sìfiducia dovrebbero attestarsi sui 314-315. Molto dipenderà dai deputati di centro democratico e dai 13 deputati del Misto non iscritti ad alcuna componente. Certi i sì dei 12 di Leu, 190 M5s, 92 Pd a cui si aggiunge l’ex renziano tornato a ‘casa’ De Vito, 4 Minoranze, 3 Maie, 3 Psi, 1 di Iv (Rostan ha annunciato il sì). Per un totale di 305. A questi dovrebbero aggiungersi tutti gli 11 deputati della ...