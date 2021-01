GF Vip, Zelletta in crisi: “Impazzisco, me ne vado” (Di lunedì 18 gennaio 2021) crisi per Andrea Zelletta, che non ce la fa più a stare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la notizia della nuova data della finale, l’ex tronista di Uomini e donne ha sbroccato. La notizia che il Grande Fratello Vip e potrebbe essere prolungato fino al 26 febbraio sta veramente mandando in crisi i vipponi. Pierpaolo Pretelli e Mari Teresa Ruta, che hanno sentito la notizia diffusa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021)per Andrea, che non ce la fa più a stare nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la notizia della nuova data della finale, l’ex tronista di Uomini e donne ha sbroccato. La notizia che il Grande Fratello Vip e potrebbe essere prolungato fino al 26 febbraio sta veramente mandando ini vipponi. Pierpaolo Pretelli e Mari Teresa Ruta, che hanno sentito la notizia diffusa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Gf Vip, Tommaso Zorzi sporca il bagno della casa (per scherzo). Samantha De Grenet disgustata: «È inagibile»

Tommaso Zorzi si è reso protagonista di uno scherzo che ha coinvolto tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. L'influencer è entrato in bagno e, di nascosto, ...

