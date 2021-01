Disfunzione erettile: può dipendere dalla vitamina D (Di lunedì 18 gennaio 2021) vitamina D bassa? Potrebbe causare Disfunzione erettile secondo quanto emerge dagli ultimi studi pubblicati su Pubmed: ecco i risultati Chi ha i valori della vitamina D bassi potrebbe avere problemi di erezione. E’ quanto emerge dagli ultimi studi pubblicati su Pubmed. Oltre alle varie funzioni metaboliche la vitamina D sembra avere quindi un importante impatto anche sulla funzione erettile. Per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021)D bassa? Potrebbe causaresecondo quanto emerge dagli ultimi studi pubblicati su Pubmed: ecco i risultati Chi ha i valori dellaD bassi potrebbe avere problemi di erezione. E’ quanto emerge dagli ultimi studi pubblicati su Pubmed. Oltre alle varie funzioni metaboliche laD sembra avere quindi un importante impatto anche sulla funzione. Per… L'articolo Corriere Nazionale.

