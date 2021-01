Coronavirus: enoteche a Conte, aprire subito dialogo per cancellare norma discriminante (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Labitalia) - Andrea Terraneo, presidente di Vinarius, l'associazione delle enoteche italiane, firma una lettera aperta per il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a fronte della pubblicazione del nuovo dpcm che, ricorda, "vieta espressamente la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica e analcolica da parte di tutti i negozi specializzati con codici Ateco 47.25 dalle ore 18, lasciando invece libertà di vendita di tali bevande a tutti gli altri negozi commerciali". Scrive nella lettera il presidente Terraneo: “Comprendiamo il momento di forte difficoltà che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia e il complesso Contesto con cui vengono prese le relative decisioni, incorrendo in possibili errori nella indicazione dei codici Ateco, ma chiediamo un sollecito chiarimento in merito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Labitalia) - Andrea Terraneo, presidente di Vinarius, l'associazione delleitaliane, firma una lettera aperta per il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe, a fronte della pubblicazione del nuovo dpcm che, ricorda, "vieta espressamente la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica e analcolica da parte di tutti i negozi specializzati con codici Ateco 47.25 dalle ore 18, lasciando invece libertà di vendita di tali bevande a tutti gli altri negozi commerciali". Scrive nella lettera il presidente Terraneo: “Comprendiamo il momento di forte difficoltà che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia e il complessosto con cui vengono prese le relative decisioni, incorrendo in possibili errori nella indicazione dei codici Ateco, ma chiediamo un sollecito chiarimento in merito ...

beneventoapp : Coronavirus: Dpcm, stretta movida, stop asporto per bar ed enoteche dopo 18: Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Stretta su… - TV7Benevento : Coronavirus: Dpcm, stretta movida, stop asporto per bar ed enoteche dopo 18... - Thewonderdesy : Faccio fatica a capire...le enoteche e i bar dopo le 18 non possono vendere alcolici da asporto...palestre ed impia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus enoteche Coronavirus: enoteche a Conte, aprire subito dialogo per cancellare norma discriminante LiberoQuotidiano.it Nuovo dpcm, Sistema Impresa: “Su enoteche sperequazione da sanare”

Condividi questo articolo:Roma, 18 gen. (Labitalia) – Sistema Impresa, la confederazione delle Pmi del terziario che riunisce 160mila imprese in tutta Italia, manifesta solidarietà e si unisce all’ini ...

Coronavirus: enoteche a Conte, aprire subito dialogo per cancellare norma discriminante

Roma, 18 gen. (Labitalia) - Andrea Terraneo, presidente di Vinarius, l’associazione delle enoteche italiane, firma una lettera aperta per il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a ...

Condividi questo articolo:Roma, 18 gen. (Labitalia) – Sistema Impresa, la confederazione delle Pmi del terziario che riunisce 160mila imprese in tutta Italia, manifesta solidarietà e si unisce all’ini ...Roma, 18 gen. (Labitalia) - Andrea Terraneo, presidente di Vinarius, l’associazione delle enoteche italiane, firma una lettera aperta per il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a ...