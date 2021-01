Consenso internazionale e primi premi per il giovane oboista sannita Ruggiero (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Continua l’ascesa del giovane oboista airolano, Salvatore Ruggiero, che nelle scorse settimane ha conseguito ottimi risultati nelle sue performance musicali, posizionandosi sempre al primo posto in numerosi concorsi internazionali. Ruggiero, di appena 13 anni, ha conquistato le diverse giurie eseguendo il brano di Antonio Vivaldi Concerto in la minore per oboe, archi e basso continuo (riduzione per oboe e pianoforte) accompagnato al pianoforte dal M° Domenico Iadevaia all’edizione on line del “Canadian International Music Competition ”; dell’ “International Moscow Music ”; del Concorso internazionale LAMS Città di Matera e del Concorso internazionale Città di Barletta. Ha, inoltre, ricevuto attestati di merito nell’ambito di altre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Continua l’ascesa delairolano, Salvatore, che nelle scorse settimane ha conseguito ottimi risultati nelle sue performance musicali, posizionandosi sempre al primo posto in numerosi concorsi internazionali., di appena 13 anni, ha conquistato le diverse giurie eseguendo il brano di Antonio Vivaldi Concerto in la minore per oboe, archi e basso continuo (riduzione per oboe e pianoforte) accompagnato al pianoforte dal M° Domenico Iadevaia all’edizione on line del “Canadian International Music Competition ”; dell’ “International Moscow Music ”; del ConcorsoLAMS Città di Matera e del ConcorsoCittà di Barletta. Ha, inoltre, ricevuto attestati di merito nell’ambito di altre ...

Scrive l'ufficio comunicazione dell'Accademia Progetto Musica Acli Arte Spettacolo Sannio di Airola: Continua l’ascesa del giovane oboista airolano, Salvatore Ruggiero, che nelle scorse settimane ha c ...

