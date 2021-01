City, Aguero può partire: occhi su un top player della Serie A (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si accende il calciomercato invernale e il Manchester City inizia a valutare le opzioni sia per il futuro più immediato che per i prossimi mesi. Uno dei problemi principali riguarda sicuramente il caso di Sergio Aguero: il fuoriclasse argentino potrebbe non continuare la sua avventura lasciando i Citizens senza un prezioso punto di riferimento per la squadra di Pep Guardiola.caption id="attachment 1062219" align="alignnone" width="3301" Aguero (getty images)/captionSOSTITUTOOra il club detentore del record di punti in Premier League si guarda intorno. Un'idea sul sostituto viene offerta dal campionato italiano. Secondo quanto riportato da The Guardian, uno degli obiettivi sarebbe Romelu Lukaku. L'attaccante belga, infatti, sta attraversando un periodo eccezionale in termini di rendimento e risultati con l'Inter. Il suo passato con le ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si accende il calciomercato invernale e il Manchesterinizia a valutare le opzioni sia per il futuro più immediato che per i prossimi mesi. Uno dei problemi principali riguarda sicuramente il caso di Sergio: il fuoriclasse argentino potrebbe non continuare la sua avventura lasciando i Citizens senza un prezioso punto di riferimento per la squadra di Pep Guardiola.caption id="attachment 1062219" align="alignnone" width="3301"(getty images)/captionSOSTITUTOOra il club detentore del record di punti in Premier League si guarda intorno. Un'idea sul sostituto viene offerta dal campionato italiano. Secondo quanto riportato da The Guardian, uno degli obiettivi sarebbe Romelu Lukaku. L'attaccante belga, infatti, sta attraversando un periodo eccezionale in termini di rendimento e risultati con l'Inter. Il suo passato con le ...

