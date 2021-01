Volley, Superlega 2020/2021: Ravenna sbanca Verona in tre set (Di domenica 17 gennaio 2021) La Consar Ravenna vince in tre set (23-25, 23-25, 22-25) sul campo della NBV Verona nel match valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2020/2021. Parziali molto combattuti, con gli uomini di Bonitta che riescono ad essere più incisivi nelle fasi finali dei primi due set. Verona, sicuramente penalizzata dall’assenza di Spirito, fatica a fermare gli avversari e Pinali trascina Ravenna alla conquista di tre punti importanti per la classifica. Gli scaligeri invece non guadagnano alcun punto e mettono a rischio la loro ottava posizione. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA CRONACA – ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) La Consarvince in tre set (23-25, 23-25, 22-25) sul campo della NBVnel match valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di. Parziali molto combattuti, con gli uomini di Bonitta che riescono ad essere più incisivi nelle fasi finali dei primi due set., sicuramente penalizzata dall’assenza di Spirito, fatica a fermare gli avversari e Pinali trascinaalla conquista di tre punti importanti per la classifica. Gli scaligeri invece non guadagnano alcun punto e mettono a rischio la loro ottava posizione. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA CRONACA – ...

