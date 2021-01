Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi | ”Niente matrimonio per ora”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)è un attore romano molto noto al pubblico del piccolo schermo grazie al ruolo dell’amatissimo personaggio di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole.è ildi, la cantante e attrice che vedremo in tv nella nuova fiction “Mina Settembre”. Un amore importante quello che lega i due volti noti di “Un posto al sole” che sono più innamorati ed uniti che mai., quando si sono incontrati per la prima volta, non si sopportavano. La sua prima scena fa in una piazza molto grande nel cuore di Napoli: doveva rubare una maschera da una bancarella e correre via. Il tutto fu così realistico, però, che molti ...