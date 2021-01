Covid, CTS: “Chi non riapre le scuole se ne assume responsabilità” (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo il CTS si può tornare in classe nella misura del 50-75%. (MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75%, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E’ questo il parere del Comitato tecnico scientifico, che si è riunito d’urgenza dopo la richiesta del governo di un’indicazione sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Le regioni, viene sottolineato, “potranno comunque procedere con maggiori chiusure”.Gli esperti hanno inoltre sottolineato che “se qualche presidente di Regione decidesse diversamente, se ne assume la responsabilità”. Sull’istruzione, il nuovo Dpcm prevede attività in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie e tra il 50 e il 75% per le superiori. ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo il CTS si può tornare in classe nella misura del 50-75%. (MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)Lesuperiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75%, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. E’ questo il parere del Comitato tecnico scientifico, che si è riunito d’urgenza dopo la richiesta del governo di un’indicazione sul ritorno in classe degli studenti dellesuperiori. Le regioni, viene sottolineato, “potranno comunque procedere con maggiori chiusure”.Gli esperti hanno inoltre sottolineato che “se qualche presidente di Regione decidesse diversamente, se nela”. Sull’istruzione, il nuovo Dpcm prevede attività in presenza al 100% per ledell’infanzia, le elementari e le medie e tra il 50 e il 75% per le superiori. ...

