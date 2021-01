Tragedia a Lanuvio. Cinque anziani morti in una casa di riposo. Ad avvelenarli è stato il monossido di carbonio (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia nella notte in una casa di riposo a Lanuvio, ai Castelli Romani, in provincia di Roma. Dodici persone, tra degenti e operatori sanitari, sono state ritrovate, stamane, in stato di incoscienza e per Cinque di loro (tutti anziani degenti) non c’è stato nulla da fare. La causa ipotizzata al momento sarebbe quella di un intossicazione da monossido di carbonio scaturita da un incendio nella struttura. Altre 7 persone (5 ospiti e 2 operatori) si trovano ricoverate in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri, personale del 118 e i Vigili del fuoco. Nove ricoverati della struttura questa mattina dovevano essere trasferiti in un centro Covid. Nei giorni scorsi, insieme a 3 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 gennaio 2021)nella notte in unadi, ai Castelli Romani, in provincia di Roma. Dodici persone, tra degenti e operatori sanitari, sono state ritrovate, stamane, indi incoscienza e perdi loro (tuttidegenti) non c’ènulla da fare. La causa ipotizzata al momento sarebbe quella di un intossicazione dadiscaturita da un incendio nella struttura. Altre 7 persone (5 ospiti e 2 operatori) si trovano ricoverate in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri, personale del 118 e i Vigili del fuoco. Nove ricoverati della struttura questa mattina dovevano essere trasferiti in un centro Covid. Nei giorni scorsi, insieme a 3 ...

