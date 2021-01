Le donne dello zodiaco che si mostrano fredde per attirare l’attenzione (Di sabato 16 gennaio 2021) Sebbene vogliano restare al vostro fianco più di ogni altra cosa, queste donne tentano di agire in maniera completamente fredda e distaccata, per riuscire solamente ad attirare la vostra attenzione. Secondo gli astrologi, le donne che appartengono a determinati segni dello zodiaco, non riescono a fare a meno di tentare di manipolare le situazioni, mostrando un carattere diverso da quello che vorrebbero realmente manifestare. 1. Sagittario La donna del Sagittario si comporta in maniera davvero strana con l’uomo che le piace. Queste donne hanno poca fiducia nell’amore e sebbene siano perfettamente in grado di dimostrare il loro affetto, si limitano a fare solamente il minimo, giusto per evitare di esporsi troppo. Per loro è molto più facile che sia l’uomo a corrergli dietro, piuttosto ... Leggi su virali.video (Di sabato 16 gennaio 2021) Sebbene vogliano restare al vostro fianco più di ogni altra cosa, questetentano di agire in maniera completamente fredda e distaccata, per riuscire solamente adla vostra attenzione. Secondo gli astrologi, leche appartengono a determinati segni, non riescono a fare a meno di tentare di manipolare le situazioni, mostrando un carattere diverso da quello che vorrebbero realmente manifestare. 1. Sagittario La donna del Sagittario si comporta in maniera davvero strana con l’uomo che le piace. Questehanno poca fiducia nell’amore e sebbene siano perfettamente in grado di dimostrare il loro affetto, si limitano a fare solamente il minimo, giusto per evitare di esporsi troppo. Per loro è molto più facile che sia l’uomo a corrergli dietro, piuttosto ...

Ultime Notizie dalla rete : donne dello Associazione La Rivincita: “La violenza sulle donne amplificata nell'epoca Covid” ilSaronno Associazione La Rivincita: “La violenza sulle donne amplificata nell’epoca Covid”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Carmela Federico, presidente della associazione culturale “La Rivincita”, che concentra la propria attenzione sulle ...

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 gennaio: Idee conduce

Sophie Codegoni elimina Antonio. Restando sempre in ambito Trono classico, chi sembra avere maggiormente le idee chiare è invece Sophie Codegoni. Potrebbe interessarti: Maria De Filippi e Costanzo: ta ...

