Italia, scossa di terremoto 3.6. Gente in strada (Di sabato 16 gennaio 2021) Trema la terra in Sicilia e torna la paura alle pendici dell’Etna. Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo superiore a 3, sono state registrate nel pomeriggio di oggi, sabato 16 gennaio. L’ultima scossa è di qualche minuto fa: il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato nella zona di Milo, nel Catanese, alle 18.47 di oggi, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 15 è stato localizzato a una profondità di 1 chilometro. Milo, Zafferara Etnea, Sant’Alfio, Maletto, Ragalna, Santa Venerina, Randazzo, Bronte, Nicolosi, Pedara, Biancavila i Comuni – tutti nella provincia di Catania – più vicini all’epicentro del sisma. Il terremoto, stando alle prime informazioni, è stato avvertito dalla popolazione. Un’altra ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 gennaio 2021) Trema la terra in Sicilia e torna la paura alle pendici dell’Etna. Due scosse di, entrambe di magnitudo superiore a 3, sono state registrate nel pomeriggio di oggi, sabato 16 gennaio. L’ultimaè di qualche minuto fa: il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato nella zona di Milo, nel Catanese, alle 18.47 di oggi, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 15 è stato localizzato a una profondità di 1 chilometro. Milo, Zafferara Etnea, Sant’Alfio, Maletto, Ragalna, Santa Venerina, Randazzo, Bronte, Nicolosi, Pedara, Biancavila i Comuni – tutti nella provincia di Catania – più vicini all’epicentro del sisma. Il, stando alle prime informazioni, è stato avvertito dalla popolazione. Un’altra ...

DPCgov : #13gennaio 1915, #terremoto #Marsica. La violenta scossa colpì la piana del Fucino distruggendo Avezzano e i paesi… - 182Bull182 : RT @fasulo_antonio: #Briatore: 'Mi congratulo con #Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente vive di teor… - LuigiAssecasa : RT @fasulo_antonio: #Briatore: 'Mi congratulo con #Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente vive di teor… - calalaruta : RT @fasulo_antonio: #Briatore: 'Mi congratulo con #Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente vive di teor… - MJGoldWorld : RT @fasulo_antonio: #Briatore: 'Mi congratulo con #Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente vive di teor… -