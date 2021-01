Governo, Conte lavora a rilancio. Renzi: "Senza di noi non hanno i numeri" (Di sabato 16 gennaio 2021) So che sta cercando voti in Senato, spero che stia cercando vaccini almeno quanto cerca responsabili"."Noi siamo disponibili come sempre, leggo di indisponibilità di altri. Da noi nessuna preclusione,... Leggi su rainews (Di sabato 16 gennaio 2021) So che sta cercando voti in Senato, spero che stia cercando vaccini almeno quanto cerca responsabili"."Noi siamo disponibili come sempre, leggo di indisponibilità di altri. Da noi nessuna preclusione,...

Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - CarloCalenda : Fermate questo duello rusticano. Morire per Conte o per Renzi in mezzo a un maremoto non è tragico è assurdo. Se no… - ivanscalfarotto : Abbiamo chiesto al Governo un cambio di passo. Conte non ha ascoltato, non ha agito, malgrado il tempo e la gravità… - Latrinaeuropa : RT @RadioSavana: Disobbedienza civile in corso, #IoApro! Varese contro governo Conte: 'Libertà! Libertà! Libertà!' - SVassalini : RT @giuliaselvaggi2: Sembrerebbe che chicazzè #DiBattista sarà uno dei nuovi ministri del governo Conte ter, dove ter sta per TERRIFICANTE.… -