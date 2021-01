GF Vip Stefano Bettarini ci ricasca | nuova offesa alle donne | “La vita è stata crudele con te”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 16 gennaio 2021) Personaggi famosi rispondono a tono agli haters Da quando esistono i social network sia gente comune che personaggi famosi ogni giorno devono fare conto con i cosiddetti leoni da tastiera. Quest’ultimi si scagliano contro chiunque, spesso dietro a profili fake, solo per il piacere di farlo. Ne sanno qualcosa i vip di casa nostra che di certo non risparmiano risposte a tono e frecciatine velenose su Instagram, Facebook e Twitter a chi li attacca senza un motivo valido. Di recente, in una rubrica de Il Giornale, sono state riportate le varie stoccate di personaggi famosi nei confronti degli haters, tra questi anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Le risposte della Chiatti, Maionchi ed Arisa Nella rubrica in questione si parte con l’attrice Laura Chiatti. “Hai bisogno di farti giudicare, è giusto, Instagram esiste per ...