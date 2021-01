Conte è il connubio perfetto tra immobilismo e trasformismo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ci vorrebbe, anche oggi, un romanziere, non uno storico o un politologo, per raccontare la profonda verità culturale e materiale dell’Italia politica, nelimprescindibile e quindi ricorrente tra, retorica eversiva e propaganda d’ordine, avventurismo e rivendicazioni di responsabilità. Il contismo è solo l’ennesima (ma non ultima) pagina di questo romanzo politico della nazione, che si dipana lungo il corso dei decenni – anzi ormai dei secoli – e di cui Il Gattopardo, raccontandone l’esordio nell’Italia unitaria, ha descritto la declinazione forse più nobile e dolorosa. I successivi centosessanta anni di Regno e poi di Repubblica hanno sviluppato su questa matrice una miriade di modelli politici, tutti diversi e anche apparentemente opposti, ma accomunati dall’identità tra novità e conservazione, dal ...