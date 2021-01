Anna Pettinelli positiva al Covid | come sta adesso la professoressa di Amici

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ancheè risultataal. Ladiha infatti dovuto assentarsi nella nuova puntata in onda oggi 16 gennaio su Canale 5. La conduttrice radiofonica è attualmente in quarantena presso la sua abitazione. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Velvet Gossip.