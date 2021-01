Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale dalla redazione in studio Giulia Ferrigno per agenzia Claudio in apertura aumenta in Italia il rischio di epidemia non controllata peggiora la situazione in generale mentre le reti nazionali in aumento ormai da 5 settimane torna qua 1.09 sono i dati della borsa del monitoraggio settimanale Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità 11 regioni e province autonome sono a rischio alto contro 12 della scorsa settimana 10 a rischio di cui quattro in probabile peggioramento nelle prossime settimane e nessuna a rischio basso le reti è maggiore di 1.25 in Lombardia e Bolzano in nove regioni e sopra uno in Veneto la incidenza dell’epidemia terapia intensiva ancora sopra la soglia del 30% impossibile ripristinare il tracciamento l’indicazione di mantenere le misure di mitigazione del virus per non rischiare un nuovo aumento rapidovia libera ...