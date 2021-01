Lo smokey eyes appesantisce l’occhio? Ecco dove stai sbagliando

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Se pensi che lonon sia per te perché trovi che appesantisca il tuo sguardo prova a ricredere. Forse è tutta colpa di un errore banale. Senza dubbio tra i make up più famosi di sempre, paragonabile solo a labbra rosse o riga ri eye-liner: loè un vero e proprio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

gothxhoseok : @harrysenough lo spero anche iooo, immagina avere una pc con namu con lo smokey eyes e quegli orecchini HELP - blumirtilllo : il padre che ha detto ESKIMO EYES al posto di smokey eyes ajfjwjfbwjshq - yutaismymoon : questo abbinamento che yuta ultimamente sta pullando smokey eyes + fronte scoperta + discorso in giapponese - centone64 : RT @FumaSilvia: ho le occhiaie così nere che tra poco potrò dire che ho lo smokey eyes tatuato - FumaSilvia : ho le occhiaie così nere che tra poco potrò dire che ho lo smokey eyes tatuato -

Ultime Notizie dalla rete : smokey eyes

Proiezioni di Borsa

Dallo Smokey Eye allo Smoky Hair: i capelli “rubano” al make up l’arte delle ombreggiature per un effetto “fumé freddo” molto elegante e raffinato. Qualche must? I moka rosati e i cenere scuri con pig ...L'ex Posh Spice oggi stilista e imprenditrice riflette sulla passione per la bellezza e scrive: "Auguro alla me del futuro qualche ruga da sorriso" ...