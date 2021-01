La nuova piattaforma di Andrea Laszlo De Simone è una (vera) finestra sul mondo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vivo è la nuova canzone di Andrea Laszlo De Simone, artista torinese che riesce a comprimere immaginari ampi e sensazioni neorealiste con uno sguardo disincantato sulla realtà e non solo. Il brano è uscito qualche ora prima del Capodanno, a sorpresa, su un sito creato ad hoc per l’occasione (Vivo2021.tv), rimasto online solo 12 ore, che ha traportato le persone dalla propria casa ai luoghi più reconditi del mondo. Sì perché, mentre il pezzo veniva diffuso, tramite un software è stato possibile vedere in diretta posti lontanissimi come in una vera installazione audio-video dall’effetto straniante: Time Square, gli orsi polari e la Terra vista dallo spazio. Il tutto amplificato della forte evocatività della canzone. Ora, è possibile rivivere questa esperienza cliccando qui. A raccontare ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vivo è lacanzone diDe, artista torinese che riesce a comprimere immaginari ampi e sensazioni neorealiste con uno sguardo disincantato sulla realtà e non solo. Il brano è uscito qualche ora prima del Capodanno, a sorpresa, su un sito creato ad hoc per l’occasione (Vivo2021.tv), rimasto online solo 12 ore, che ha traportato le persone dalla propria casa ai luoghi più reconditi del. Sì perché, mentre il pezzo veniva diffuso, tramite un software è stato possibile vedere in diretta posti lontanissimi come in unainstallazione audio-video dall’effetto straniante: Time Square, gli orsi polari e la Terra vista dallo spazio. Il tutto amplificato della forte evocatività della canzone. Ora, è possibile rivivere questa esperienza cliccando qui. A raccontare ...

