Dad | ovvero Disagio a distanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Avrei voluto raccontarvi una favola bella con protagonista la Dad, ma purtroppo non sono riuscita. Sono sempre stata una diligente studiosa, ma quando la redazione mi ha chiesto se si potesse scrivere della didattica ain chiave positiva avrei voluto giustificarmi. Per la prima volta i libri, le ricerche, i giornali non sono riusciti ad aiutarmi. Nessuno, ma proprio nessuno salva la Dad, ma anzi per la prima volta sono tutti d’accordo nel tradurre l’acronimo in. Digitando su Google la parola “” ho trovato una definizione definita arcaica, ma che a mio parere esprime pienamente un sentimento comune nei confronti di questo modo di fare scuola a cui purtroppo abbiamo dovuto abituarci. Ilè definito come la mancanza di cosa necessaria ed opportuna e penso che sia ...