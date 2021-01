Crisi di governo, Conte tenta di convincere i “responsabili” ancora dubbiosi: “Il nuovo gruppo diventerà un partito” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Crisi di governo, Conte ai responsabili: “Il nuovo gruppo diventerà un partito” Il nuovo gruppo parlamentare formato dai “responsabili”, i quali dovrebbero garantire la sopravvivenza del Conte bis e risolvere così la Crisi di governo (qui le ultime notizie) aperta dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, diventerà un partito. È quanto avrebbe assicurato, secondo un retroscena del Corriere della Sera, il premier Conte a quei senatori che nutrono ancora dei dubbi nel votare la fiducia ed entrare, quindi, a far parte della maggioranza. “Un grande progetto politico, europeista, ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021)diai: “Ilun” Ilparlamentare formato dai “”, i quali dovrebbero garantire la sopravvivenza delbis e risolvere così ladi(qui le ultime notizie) aperta dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva,un. È quanto avrebbe assicurato, secondo un retroscena del Corriere della Sera, il premiera quei senatori che nutronodei dubbi nel votare la fiducia ed entrare, quindi, a far parte della maggioranza. “Un grande progetto politico, europeista, ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - fmazzoni7 : RT @MT_Meli_: Credo che l’espressione “crisi di governo” sia sbagliata, considerando che siamo senza un governo da 11 mesi. - Adnkronos : Crisi governo, Renzi: 'Se Conte prende 161 voti ha vinto' -