Covid-19, Ricciardi avvisa: "Serve nuovo lockdown da un mese" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Covid-19, ritorna lo spettro di un nuovo lockdown di un mese in Italia. E' quanto riferisce Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, intervenuto quest'oggi in diretta. nuovo lockdown da un mese in tutta Italia: è lo scenario choc che avanza Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L'esperto, intervenuto quest'oggi a Rai L'articolo proviene da Inews.it.

