Castel Volturno, c’è il primo morto dell’ondata di freddo: è un giovane di 30 anni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il freddo killer fa la sua prima vittima in Campania. A perdere la vita un giovane di appena 30 anni. Il dramma si è consumato a Castel Volturno, nel degrado delle case di via Pascoli, una delle tante traverse tra Ischitella e Pinetamare, lungo la Domiziana. Castel Volturno, muore di freddo a 30 anni Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilkiller fa la sua prima vittima in Campania. A perdere la vita undi appena 30. Il dramma si è consumato a, nel degrado delle case di via Pascoli, una delle tante traverse tra Ischitella e Pinetamare, lungo la Domiziana., muore dia 30Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : ...ho organizzato i comitati nazionali per la sicurezza a San Luca e Castel Volturno. Agli altri lascio le parole e le inutili polemiche. - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: #Blitz per contrastare il fenomeno della #caccia illegale nel comune di #CastelVolturno - vnewsita : #Blitz per contrastare il fenomeno della #caccia illegale nel comune di #CastelVolturno - RITADILULLO1 : @Monica73774598 @Daniele91Nap Ma Castel Volturno ti viene di passaggio? Posso anche aspettarti a Capodichino - infoitsport : Sorpresa a Castel Volturno: Gattuso porta tutti a pranzo! -