Attacco cyber all’Ema | i documenti sul vaccino sono stati manipolati

Lo scorso 9 dicembre l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha subito un Attacco cibernetico che ha avuto come obiettivo documenti relativi al vaccino Pfizer-Biontech. Come riportava inizialmente l'Ansa, sono stati rubati alcuni documenti relativi alla richiesta di autorizzazione del vaccino anti-Covid. La compagnia americana aveva assicurato che non c'era stata alcuna violazione dei dati personali InsideOver.

Una tempesta nella tempesta: i documenti sul vaccinoPfizer-BioNTech rubati in un cyber-attacco all'Ema a dicembre poi diffusi sul dark web, il lato oscuro del web, "sono stati manipolati prima della l ...

