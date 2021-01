‘Amici 20’, scatta l’inatteso scontro tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario a causa di Rosa Di Grazia: “Devi stare al tuo posto, non voglio perdere tempo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La coreografia che la maestra di ballo Alessandra Celentano ha assegnato a Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo ha suscitato non poche polemiche. Già ieri la Celentano in sala prove ha apportato molte correzioni alla coreografia gettando Rosa nello sconforto più totale, e anche nel daytime andato in onda nel pomeriggio la discussione è proseguita, in presenza della ballerina professionista Elena D’Amario che ha pesantemente discusso con la maestra di ballo. Tutto è partito quando Alessandra stava seguendo la ballerina per la coreografia ed è arrivata Elena affermando che era stata Lorella Cuccarini a mandarla e a chiederle di seguire la lezione per vedere come Rosa si stava approcciando alla nuova ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 gennaio 2021) La coreografia che la maestra di balloha assegnato aDie Alessandro Cavallo ha suscitato non poche polemiche. Già ieri lain sala prove ha apportato molte correzioni alla coreografia gettandonello sconforto più totale, e anche nel daytime andato in onda nel pomeriggio la discussione è proseguita, in presenza della ballerina professionistache ha pesantemente discusso con la maestra di ballo. Tutto è partito quandostava seguendo la ballerina per la coreografia ed è arrivataaffermando che era stata Lorella Cuccarini a mandarla e a chiederle di seguire la lezione per vedere comesi stava approcciando alla nuova ...

