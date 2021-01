13enne autistico attirato in una trappola e ucciso a coltellate da 5 coetanei

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto è accaduto nei primi giorni di gennaio sotto agli occhi sgomenti di alcuni passanti della cittadina di Bugs Bottom, a Emmer Green nella periferia di Reading, in Inghilterra. Atroce la segnalazione che è giunta alla polizia da alcuni passanti che hanno denunciato una vera e propria aggressione da parte di una gang ai danni di un ragazzino di 13 anni. L’aggressione alBugs Bottom Fields è una zona molto tranquilla, dove soprattutto la domenica le persone amano passare del tempo all’aria aperta. Verso le ore 16 dello scorso 3 gennaio, alcuni passanti però hanno visto accadere, sotto ai loro occhi, un vero dramma. Un’aggressione a mano armata in pieno giorno: allertati i soccorsi, gli agenti sono immediatamente accorsi sul luogo della segnalazione ma purtroppo per il giovane, Oliver, non c’era già più nulla da fare. Secondo ...