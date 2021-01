Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 19:15 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Viabilità 14 GENNAIO 2021 ORE 19.05 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE PER L’ INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI SEI VEICOLI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CHIUSE DUE CORSIE, SI TRANSITA DUNQUE SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. TRAFFICO RALLENTATO POI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN ESTERNA. E ANCHE A CAUSA DELL’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE. E SULLA VIA APPIA PERMANGONO DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’IPPODROMO DI CAPANNELLE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA; CODE A PARTIRE DA QUARTO MIGLIO IN USCITA. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN DIREZIONE GRA. DA ERICA TERENZI PER ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)14 GENNAIOORE 19.05 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE PER L’ INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI SEI VEICOLI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CHIUSE DUE CORSIE, SI TRANSITA DUNQUE SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. TRAFFICO RALLENTATO POI TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN ESTERNA. E ANCHE A CAUSA DELL’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE. E SULLA VIA APPIA PERMANGONO DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’IPPODROMO DI CAPANNELLE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA; CODE A PARTIRE DA QUARTO MIGLIO IN USCITA. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI IN DIREZIONE GRA. DA ERICA TERENZI PER ...

