Toni accesi tra Luca Bizzarri e Red Ronnie sulla docu-serie “Sanpa”

"Sanpa", la docu-serie di Netflix sulla comunità di San Patrignano torna a far discutere. Dal momento della sua uscita, chi lo ha visto si è diviso tra quelli che lo hanno visto come un documentario oggettivo sulla comunità e chi, invece, come un atto di accusa nei confronti del suo fondatore, Vincenzo Muccioli. Da ultimo, lo scontro tra il comico Luca Bizzarri, del duo comico Luca e Paolo, e Red Ronnie, giornalista e conduttore radiofonico. Tutto parte da un tweet del comico, citandone uno di Matteo Salvini. "Se uno pensa che Sanpa 'infanghi' San Patrignano ci sono due possibilità. O non l'ha vista, o l'ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader ...

Acceso scambio di tweet tra il comico genovese Luca Bizzarri e il giornalista Red Ronnie, sulla documentazione-serie "Sanpa".

