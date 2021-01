Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kranjska Gora. Ultima vittoria con Manfred Moelgg nel 2008 (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 è pronta per fare tappa in quel di Kranjska Gora (Slovenia) per due gare che ci permetteranno di capire in maniera più delineata come si svilupperà la situazione in classifica generale. La pista denominata Podkoren è una tappa classifica del calendario e spesso gli atleti italiani hanno ottenuto buoni risultati. Andiamo a ricordarli tutti. Kranjska Gora fa il suo esordio nella Coppa del Mondo di sci alpino il 21 dicembre 1999 con il successo dello svizzero Didier Plaschy nello slalom, davanti agli austriaci Benjamin Raich e Thomas Stangassinger. Bisogna attendere il 28 febbraio 2004 per vedere l’Italia finalmente sul podio della pista slovena. Ci pensano Alberto Schieppati (secondo) e Alexander Ploner (terzo) nel gigante vinto dallo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021 è pronta per fare tappa in quel di(Slovenia) per due gare che ci permetteranno di capire in maniera più delineata come si svilupperà la situazione in classifica generale. La pista denominata Podkoren è una tappa classifica del calendario e spesso gli atleti italiani hanno ottenuto buoni risultati. Andiamo a ricordarli tutti.fa il suo esordio nella Coppa del Mondo di sciil 21 dicembre 1999 con il successo dello svizzero Didier Plaschy nello slalom, davanti agli austriaci Benjamin Raich e Thomas Stangassinger. Bisogna attendere il 28 febbraio 2004 per vedere l’Italia finalmente sul podio della pista slovena. Ci pensano Alberto Schieppati (secondo) e Alexander Ploner (terzo) nel gigante vinto dallo ...

