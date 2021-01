Renault: in nuovo piano taglio produzione a 3,1 mln auto, target risparmi 3 mld (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - - "Dobbiamo spostare il nostro focus dalle quote di mercato ai margini". Lo ha sottolineato l'ad del gruppo Renault Luca de Meo, presentando il nuovo piano strategico che prevede un netto ridimensionamento di piattaforme, motori e soprattutto produzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2025 risparmi per 3 miliardi di anno. Nel piano della 'Renaulution' si prevede un miglioramento dell'efficienza e della rapidità sul fronte ingegneristico con un dimezzamento delle piattaforme da 6 a 3 (con l'80% dei volumi del Gruppo su tre piattaforme dell'Alleanza con Nissan e Mitsubishi) e powertrain (da 8 a 4 famiglie), mentre i modelli che saranno lanciati su piattaforme esistenti arriveranno sul mercato in meno di 3 anni. De Meo ha spiegato come l'obiettivo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - - "Dobbiamo spostare il nostro focus dalle quote di mercato ai margini". Lo ha sottolineato l'ad del gruppoLuca de Meo, presentando ilstrategico che prevede un netto ridimensionamento di piattaforme, motori e soprattutto, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2025per 3 miliardi di anno. Neldella 'Renaulution' si prevede un miglioramento dell'efficienza e della rapidità sul fronte ingegneristico con un dimezzamento delle piattaforme da 6 a 3 (con l'80% dei volumi del Gruppo su tre piattaforme dell'Alleanza con Nissan e Mitsubishi) e powertrain (da 8 a 4 famiglie), mentre i modelli che saranno lanciati su piattaforme esistenti arriveranno sul mercato in meno di 3 anni. De Meo ha spiegato come l'obiettivo è ...

De Meo lancia la Renaulution: i nuovi piani Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine e Lada

Il destino vuole che sia un italiano a comandare la "rivoluzione francese" della mobilità nel Gruppo Renault. De Meo per gli automobilisti meglio dell'incorruttibile Robespierre per il popolo? Ecco tu ...

