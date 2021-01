Raffaella Di Caprio: "Adua Del Vesco, basta fare la vittima!"/ "I suoi finti flirt.." (Di giovedì 14 gennaio 2021) Raffaella Di Caprio torna ad attaccare Adua Del Vesco. A Pomeriggio 5 l'attrice sbotta: "Deve smetterla di fare la vittima. Si lascia condizionare..." Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021)Ditorna ad attaccareDel. A Pomeriggio 5 l'attrice sbotta: "Deve smetterla dila vittima. Si lascia condizionare..."

Aurora64642982 : @Laura95272957 @MaieAndre Raffaella di caprio ex collega di adua - Novella_2000 : Contro Rosalinda anche un’ex collega, che sgancia una bomba: “Ha sempre espresso un piacere per le donne” - VIDEO - alexthequeeen_ : tra allegra da viareggio e raffaella di caprio inizio a sentire i rumori del circo #rosmello - tuttopuntotv : Pomeriggio 5, Raffaella Di Caprio: “Storie di Adua finte per farla emergere” #gfvip #gfvip5 #tzvip #pomeriggio5 - Dayane_capisci : Raffaella Di Caprio si chiama Trovato Non la caga nessuno e sta li a dire cazzate su Dayane #gfvip #rosmello #dayane #dayanemello -