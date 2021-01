PSG, Icardi: “Felice di essere tornato. Trofeo di migliore in campo? Me lo porto a casa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ritorno di Mauro Icardi.Dopo la vittoria della Supercoppa di Francia nel big match contro l'Olympique di Marsiglia, l'attaccante argentino del PSG, Mauro Icardi ha parlato ai microfoni della stampa, al termine della finale vinta per 2-1. Di seguito le dichiarazioni del numero diciotto parigino.VIDEO PSG-Brest 3-0, prima gioia per Pochettino: Icardi-Kean-Sarabia, le immagini del match"Sono molto Felice di tornare a giocare dopo diversi mesi nei quali ero stato fermo a causa di un infortunio. Sono tornato con un gol e un assist. È sempre importante vincere una finale. Sono contento per il gol e per la vittoria del PSG. Per me è importante segnare ed aiutare la squadra a vincere, il mio lavoro in fondo è questo. Quando ho la possibilità di dare il mio contributo alla squadra lo faccio. Meglio ancora se ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ritorno di Mauro.Dopo la vittoria della Supercoppa di Francia nel big match contro l'Olympique di Marsiglia, l'attaccante argentino del PSG, Mauroha parlato ai microfoni della stampa, al termine della finale vinta per 2-1. Di seguito le dichiarazioni del numero diciotto parigino.VIDEO PSG-Brest 3-0, prima gioia per Pochettino:-Kean-Sarabia, le immagini del match"Sono moltodi tornare a giocare dopo diversi mesi nei quali ero stato fermo a causa di un infortunio. Sonocon un gol e un assist. È sempre importante vincere una finale. Sono contento per il gol e per la vittoria del PSG. Per me è importante segnare ed aiutare la squadra a vincere, il mio lavoro in fondo è questo. Quando ho la possibilità di dare il mio contributo alla squadra lo faccio. Meglio ancora se ...

