L’ossessione per la sessualità di Harry Styles di cui dovremmo liberarci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chiacchiere a Radio Deejay su Harry Styles: «Ci sono molte interpretazioni sulla sua sessualità» inizia il primo speaker, col secondo che gli fa eco: «Certo, è gender fluid». «Dicono che è guarito», prosegue il primo e il secondo ride. «Ovviamente sto scherzando, e pare che stia con Olivia Wilde e pare che stia con Olivia Wilde, quella bella attrice che forse ricorderete perché ha fatto Tredici». Da dove vogliamo partire? Magari dal fatto che nel fatto di essere gender fluid non ci sia alcun legame con l’orientamento sessuale? LEGGI ANCHE >>> Non sorprendiamoci se i giovani non guardano una tv in cui Harry Styles viene definito «fuorviante pagliaccio del circo» Radio Deejay su Harry Styles: «Dicono che è guarito, sta con Olivia wilde» #radiodeejayisoverparty: ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chiacchiere a Radio Deejay su: «Ci sono molte interpretazioni sulla sua» inizia il primo speaker, col secondo che gli fa eco: «Certo, è gender fluid». «Dicono che è guarito», prosegue il primo e il secondo ride. «Ovviamente sto scherzando, e pare che stia con Olivia Wilde e pare che stia con Olivia Wilde, quella bella attrice che forse ricorderete perché ha fatto Tredici». Da dove vogliamo partire? Magari dal fatto che nel fatto di essere gender fluid non ci sia alcun legame con l’orientamento sessuale? LEGGI ANCHE >>> Non sorprendiamoci se i giovani non guardano una tv in cuiviene definito «fuorviante pagliaccio del circo» Radio Deejay su: «Dicono che è guarito, sta con Olivia wilde» #radiodeejayisoverparty: ...

domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - robirantucci : RT @vaniiIlasky: La mia ossessione per Mac Miller ?? L'ossessione di tony per Ariana Grande - LuniVale : RT @louvingharreh: Ci provate dal famoso 40% a fargli over party basati sui vostri film mentali ma l'unica cosa che dovrebbe essere over, p… - mdotduchamp : L'ossessione e la poca obiettività di un certo fandom si nota anche dai totalmente assenti commenti ai post giustis… - Monia415 : @SerendipityNY_ A me sembra che l’ossessione sia solo la loro per Francesco. Ma vista una cosa del genere -

Ultime Notizie dalla rete : L’ossessione per Abbraccio, l’atto di aprire le braccia e il cuore (per dare e ricevere conforto) Corriere della Sera