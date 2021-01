Lazio, gioia Lulic: torna nella lista dei giocatori disponibili per la Serie A (Di giovedì 14 gennaio 2021) Arriva una lieta notizia per la Lazio e per i sostenitori biancocelesti, specie per i fan di Senad Lulic. Il calciatore, come annunciato dalla stessa società, è stato inserito nuovamente nella lista dei calciatori che possono giocare le sfide di Serie A.L'annuncio ufficiale è arrivato proprio dal club della capitale che ha comunicato la variazione dell'elenco degli "over 22" utilizzabili in campionato. Lulic, escluso per motivi fisici e per qualche rumors su un possibile ritiro,prende il posto di Djavan Anderson. Il classe '95 potrebbe a sua volta trasferirsi al Crotone in questi giorni di mercato.caption id="attachment 486963" align="alignnone" width="594" Lulic (getty images)/captionembedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Arriva una lieta notizia per lae per i sostenitori biancocelesti, specie per i fan di Senad. Il calciatore, come annunciato dalla stessa società, è stato inserito nuovamentedei calciatori che possono giocare le sfide diA.L'annuncio ufficiale è arrivato proprio dal club della capitale che ha comunicato la variazione dell'elenco degli "over 22" utilizzabili in campionato., escluso per motivi fisici e per qualche rumors su un possibile ritiro,prende il posto di Djavan Anderson. Il classe '95 potrebbe a sua volta trasferirsi al Crotone in questi giorni di mercato.caption id="attachment 486963" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionembedcontent src="twitter" ...

