Governo: Renzi, 'in Senato per Iv parlerà Bellanova, l'esatto opposto di Conte' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Martedì in Senato parlerà il presidente del Consiglio, uno che cambia maggioranza, e per noi Teresa Bellanova, una che in nome delle idee ha lasciato la poltrona, l'esatto opposto di chi per la poltrona un giorno è amico di Trump e uno di Biden, uno per i Dl Salvini e poi li cancella". Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Martedì inil presidente del Consiglio, uno che cambia maggioranza, e per noi Teresa, una che in nome delle idee ha lasciato la poltrona, l'di chi per la poltrona un giorno è amico di Trump e uno di Biden, uno per i Dl Salvini e poi li cancella". Lo ha detto Matteoa Diritto e rovescio.

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - stanzaselvaggia : Se la maggior parte degli italiani non ha capito perché hai voluto questa crisi di governo ed è arrivato solo che t… - MauroGentileTv : RT @MediasetTgcom24: Crisi di governo, Renzi: 'Se arrivano i responsabili e non ci vogliono, non voteremo la fiducia' #matteorenzi https:/… - aleappo53 : L’intervista di Luca Bertazzoni a Nicola Zingaretti, leader Pd, nel pieno della crisi di governo: “Mai più con Re… -