Gli scienziati dell’Efsa hanno dato il via libera agli insetti sulle tavole europee (Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: Pixabay)Da sgraditi ospiti delle nostre dispense a risorsa: le tarme della farina potrebbero presto finire sulle nostre tavole come novel food. Per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo regolamento del 2018, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha espresso parere favorevole sulle larve di Tenebrio molitor (o verme giallo) da consumare essiccate sia intere come snack sia sotto forma di farina, per confezionare pasta, biscotti e barrette proteiche. Adesso la palla per l’autorizzazione al commercio passa alla Commissione europea e agli stati membri. L’ok degli scienziati La richiesta di valutazione presentata da un’azienda francese ha avviato i lavori della commissione multidisciplinare di esperti dell’Efsa, che ha analizzato diversi aspetti concernenti ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: Pixabay)Da sgraditi ospiti delle nostre dispense a risorsa: le tarme della farina potrebbero presto finirenostrecome novel food. Per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo regolamento del 2018, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha espresso parere favorevolelarve di Tenebrio molitor (o verme giallo) da consumare essiccate sia intere come snack sia sotto forma di farina, per confezionare pasta, biscotti e barrette proteiche. Adesso la palla per l’autorizzazione al commercio passa alla Commissione europea estati membri. L’ok degliLa richiesta di valutazione presentata da un’azienda francese ha avviato i lavori della commissione multidisciplinare di esperti, che ha analizzato diversi aspetti concernenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli scienziati CORONAVIRUS: GIAPPONE, un'altra VARIANTE del COVID-19 Spaventa gli Scienziati. Gli AGGIORNAMENTI iLMeteo.it Insetti nel piatto, primo sì dell'Ue: «Le larve gialle (o tarme della farine) sono alimento sicuro»

Le tarme della farina allevate ed essiccate possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta. Lo scrive ...

