"Fissata la data". Ufficiale: il premier va in Parlamento, è l'ora della conta. Ma senza "responsabili" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte si presenterà in Parlamento lunedì 18 gennaio per chiedere il voto di fiducia. La decisione è arrivata qualche ora dopo l'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, che si è limitato a prendere atto dell'apertura della crisi di governo a causa delle dimissioni delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Da Palazzo Chigi era trapelata l'ira del premier, che ha deciso di andare alla conta in Parlamento: quindi niente dimissioni, come invece si sarebbe auspicato Matteo Renzi (e non solo). Conte vuole quindi provare a rimanere in piedi tramite la strada che conduce ai responsabili: ma se ne troveranno abbastanza in Senato? Questo è il dilemma di Palazzo Chigi, che però pur di negare il governo istituzionale ambito da Italia Viva è disposta allo showdown ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte si presenterà inlunedì 18 gennaio per chiedere il voto di fiducia. La decisione è arrivata qualche ora dopo l'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, che si è limitato a prendere atto dell'aperturacrisi di governo a causa delle dimissioni delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Da Palazzo Chigi era trapelata l'ira del, che ha deciso di andare allain: quindi niente dimissioni, come invece si sarebbe auspicato Matteo Renzi (e non solo). Conte vuole quindi provare a rimanere in piedi tramite la strada che conduce ai: ma se ne troveranno abbastanza in Senato? Questo è il dilemma di Palazzo Chigi, che però pur di negare il governo istituzionale ambito da Italia Viva è disposta allo showdown ...

cesarebrogi1 : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… - frankcarta : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… - Gina51325810 : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… - alealefra : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… - mocettast : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… -