Crisi di governo, «Patto con tutti i partiti»: Grillo e la trasformazione di M5S (Di giovedì 14 gennaio 2021) E' la nemesi del grillismo. E racconta della trasformazione dei più irriducibili combattenti anti-casta nei più affezionati tutori della stabilità del Palazzo (non dovevano... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 gennaio 2021) E' la nemesi del grillismo. E racconta delladei più irriducibili combattenti anti-casta nei più affezionati tutori della stabilità del Palazzo (non dovevano...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Silent88Storm : RT @Masse78: Dare il via ad una crisi di governo in questo momento è come dare un bicchiere d’acqua a chi sta per affogare. #crisidigoverno - TOSADORIDANIELA : RT @riccardo_fra: Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno facen… -