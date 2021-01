Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato contro la violenza di genere. Videoconferenza con studenti istituti Ragusa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel prosieguo della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dalla Questura di Ragusa, finalizzata a informare i giovani verso una cultura di contrasto ad ogni forma di violenza, l’11 gennaio 2021, la Questura di Ragusa, accogliendo l’invito della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott.ssa Viviana Assenza, ha tenuto un incontro, in Videoconferenza, con circa 200 studenti delle scuole superiori: “Giorgio La Pira” di Pozzallo, “Enrico Fermi” di Ragusa e “Fermi” di Vittoria, “Quintino Cataudella” di Scicli, “Principi Grimaldi” di Modica, “Giovanni Verga” di Modica, “Galileo Ferraris” di ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel prosieguodiladipromossa dalla Questura di, finalizzata a informare i giovani verso una cultura di contrasto ad ogni forma di, l’11 gennaio 2021, la Questura di, accogliendo l’invitoDirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott.ssa Viviana Assenza, ha tenuto un in, in, con circa 200delle scuole superiori: “Giorgio La Pira” di Pozzallo, “Enrico Fermi” die “Fermi” di Vittoria, “Quintino Catau” di Scicli, “Principi Grimaldi” di Modica, “Giovanni Verga” di Modica, “Galileo Ferraris” di ...

